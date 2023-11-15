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Общество

Продакшн-студии появились в сельских школах и домах культуры Арзамасского района

23 ноября 2023 15:38  [106] Общество

Фото: организаторы проекта

Продакшн-студии появились в сельских школах и домах культуры Арзамасского района. Об этом сообщают организаторы проекта "Крупный план".

Согласно информации, в рамках проекта 30 подростков в возрасте от 14 до 17 лет изучат технологии производства современного видеоконтента и освоят их на практике.

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив для медиастудий было закуплено оборудования для создания контента об истории, быте, культуре, людях села.

Как рассказал председатель Центра развития добровольчества "Мой город" Александр Апарин, сейчас ребята начали онлайн-обучение, а уже в октябре для них пройдет трехдневный лагерь-интенсив. 

Медиастудии открылись в селах Красное, Березовка, Водоватово, Выездное, Бебяево, Кирилловка, Абрамово, Ломовка, Новоселки, Хватовка, Сельхозтехники.

Участники проекта уже сняли выпуск программы "Культурное село", посвященный поселку городского типа Выездное.

Ранее сообщалось, что образовательный кластер Росстандарта откроется в Нижегородской области.

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