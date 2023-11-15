"Единая Россия" в Нижегородской области подвела итоги избирательного цикла и работы в этом году Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сегодня на очередной Конференции Нижегородское региональное отделение "Единой России" подвело итоги работы и избирательного цикла в этом году.

"Этот год стал во многом знаковым для Нижегородской области. Мы проделали колоссальную работу, оперативно реагировали на все возникающие вызовы. Большая избирательная кампания, актуализация Стратегии развития Нижегородской области и реализация народной программы "Единой России", всесторонняя поддержка участников спецоперации и их семей – лишь часть того, над чем мы работали большой партийной командой в этом году", - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Особое внимание он уделил реализации народной программы партии на территории Нижегородской области. Например, в этом году обновлено 1 028 километров дорог, построили и ввели в эксплуатацию 30 новых объектов здравоохранения, переоборудовали по модельному стандарту 13 библиотек. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" запланировано привести в порядок более 90 общественных территорий и реализовать 559 инициатив благодаря проекту "Вам решать!".

"Наши цели не меняются, более того – мы видим динамику в реализации многих направлений народной программы. Сегодня фракция "Единой России" в Законодательном собрании совместно с региональным правительством работают над бюджетом на следующий год. Финансированием на 2024 год обеспечены все важнейшие социальные направления: образование, здравоохранение, социальная политика, поддержка участников СВО и членов их семей. Полагаю, что документ и в предстоящем году станет финансовой опорой для реализации основных положений народной программы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Одна из приоритетных задач в ближайшее время – достойное проведение в регионе избирательной кампании по выборам Президента России.

"Наша Партия всегда была опорой Президента России в обеспечении реализации его стратегических планов по развитию страны, восстановлению ее национального суверенитета, обеспечения благосостояния и возможностей для всестороннего развития наших граждан. В условиях гибридной войны против нашей страны будет большое количество сил, желающих дискредитировать результат выборов, поставить его под сомнение. Именно поэтому мы должны взять на себя ответственность за абсолютную чистоту и прозрачность избирательной кампании", - заявил депутат Государственной Думы РФ, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский.

В преддверии Съезда, который пройдет 16-17 декабря в Москве, на Конференции были избраны делегаты от Нижегородской области. Всего регион представят 10 человек – шесть человек получают это право по должности, еще четверых сегодня поддержали на Конференции. Это заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, депутат, руководитель депутатского объединения "Единой России" в Думе Нижнего Новгорода Евгений Костин, руководитель регионального общественного совета "Женского движения Единой России" Лилия Ланская и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

А также на Конференции прошла ротация руководящих и коллегиальных органов регионального отделения. В частности, прекращены полномочия следующих членов политсовета: Романа Антонова, Сергея Бочарова, Сергея Дмитриева, Марины Еминцевой, Максима Жука, Дмитрия Ивагина, Виталия Ковалева, Дарьи Лежниной, Романа Танчука. Избраны в политсовет: Андрей Артюшкин, Татьяна Берсенева, Михаил Иванов, Дмитрий Краснов, Александр Кулигин, Илгар Салех оглы Мамедов, Юрий Станкевич, Иван Уланов, Александр Щепалов.

Обновился и кадровый состав Президиума Регионального политического совета Нижегородского регионального отделения "Единой России". Прекращены полномочия Дениса Москвина, Дмитрия Сватковского и Александра Табачникова. Избраны в состав политсовета Соломон Апоян, Татьяна Берсенева и Михаил Иванов.