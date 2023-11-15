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Торжественный пуск газа прошел в поселке Застенный Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в поселке к газоснабжению подключили первые 20 домов.
Всего в поселке 48 домовладений, остальные дома подключат к газу в ближайшее время.
Также газ уже доведен до поселков Касаткино (38 домовладений) и Сечуга (21 домовладение). Протяженность газопровода составила более 8 км. На его строительство было выделено около 24 млн рублей.
По словам главы Дальнеконстантиновского района Владимира Варнакова, сейчас в округе газифицировано более 60% населенных пунктов. В ближайшее время газ появится еще в шести поселках.
Ранее сообщалось, что газ подвели к деревне Огибное в Семеновском районе.
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