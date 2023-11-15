Торжественный пуск газа прошел в поселке Застенный Дальнеконстантиновского района Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественный пуск газа прошел в поселке Застенный Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в поселке к газоснабжению подключили первые 20 домов.

Всего в поселке 48 домовладений, остальные дома подключат к газу в ближайшее время.

Также газ уже доведен до поселков Касаткино (38 домовладений) и Сечуга (21 домовладение). Протяженность газопровода составила более 8 км. На его строительство было выделено около 24 млн рублей.

По словам главы Дальнеконстантиновского района Владимира Варнакова, сейчас в округе газифицировано более 60% населенных пунктов. В ближайшее время газ появится еще в шести поселках.

Ранее сообщалось, что газ подвели к деревне Огибное в Семеновском районе.