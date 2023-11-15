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Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сегодня утром на 13 километре Автозаводского шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик.
В результате ДТП погибли две пассажирки одной из легковушек, еще три человека пострадали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель разбился насмерть в Борском районе.
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