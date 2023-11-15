Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня утром на 13 километре Автозаводского шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик.

В результате ДТП погибли две пассажирки одной из легковушек, еще три человека пострадали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель разбился насмерть в Борском районе.