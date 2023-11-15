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Общество

Преподавателей нижегородских вузов наградили за профессиональные достижения

24 ноября 2023 12:00  [122] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественное награждение профессорско-преподавательского состава вузов прошло в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие было приурочено ко Дню преподавателя высшей школы. К наградам правительства Нижегородской области и министерства образования региона было представлено более 75 человек.

Министр образования региона Михаил Пучков отметил, что преподаватели нижегородских вузов находятся на передовой российской и мировой науки. 

Сейчас в нижегородских вузах работает почти 5 тысяч преподавателей, которые обучают более 100 тысяч студентов. Более 73% нижегородских преподавателей высшей школы имеют ученые степени доктора и кандидата наук, около 50% – ученые звания профессора и доцента.

"Те, кто сегодня получил дипломы и почетные грамоты, вкладывают все свои силы в обучение нижегородских студентов. Мы делаем этого по зову душу, потому что хотим, чтобы Россия развивалась, становилась еще более сильной и великой", – сказал руководитель Центра цифрового образования детей "IT-куб" Княгининского университета Владимир Косолапов.

Ранее сообщалось, что государственные награды вручили 36 нижегородцам.

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Теги:
Вузы Награждение
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