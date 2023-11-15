Преподавателей нижегородских вузов наградили за профессиональные достижения

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Торжественное награждение профессорско-
Согласно информации, мероприятие было приурочено ко Дню преподавателя высшей школы. К наградам правительства Нижегородской области и министерства образования региона было представлено более 75 человек.
Министр образования региона Михаил Пучков отметил, что преподаватели нижегородских вузов находятся на передовой российской и мировой науки.
Сейчас в нижегородских вузах работает почти 5 тысяч преподавателей, которые обучают более 100 тысяч студентов. Более 73% нижегородских преподавателей высшей школы имеют ученые степени доктора и кандидата наук, около 50% – ученые звания профессора и доцента.
"Те, кто сегодня получил дипломы и почетные грамоты, вкладывают все свои силы в обучение нижегородских студентов. Мы делаем этого по зову душу, потому что хотим, чтобы Россия развивалась, становилась еще более сильной и великой", – сказал руководитель Центра цифрового образования детей "IT-куб" Княгининского университета Владимир Косолапов.
Ранее сообщалось, что государственные награды вручили 36 нижегородцам.
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