Тактильные макеты 12 достопримечательностей установили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Тактильные макеты 12 достопримечательностей установили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Ранее такие объекты установили у памятника Чкалову и у здания Государственного банка, а первый макет появился в канун Дня народного единства у памятника Минину и Пожарскому.

Теперь тактильные макеты установлены у Церкви Иоанна Предтечи, Рождественской церкви, Палаты Олисова, Театра драмы, Музея-усадьбы Рукавишниковых, памятника Горького, Дворца труда, Домика Петра и Чкаловской лестницы.

"Для нижегородцев это ещё один повод больше узнать о родном городе, а для туристов - что они сделали правильный выбор, приехав в Нижний", - отметил Юрий Шалабаев.

При создании макетов для достоверной передачи деталей и соблюдения масштабов использовалась технология лазерного сканирования памятников архитектуры.

На макетах размещена историческая справка, QR-код и текст Брайля. В его разработке принимали участие люди с нарушениями зрения, которые тестировали тактильность моделей макетов после их создания на 3D-принтере.

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород получил 184 млн рублей на обустройство туристического центра. На эти средства будет сформирован туристический дизайн-код на территории площадью почти 100 гектар: улица Большая Покровская и Нижневолжская набережная, а также Кожевенная улица и квартал церкви Трех Святителей. В рамках проекта будут установлены малые архитектурные формы и объекты навигации.

Так, на улице Кожевенной появились новые арт-объекты, а у Кремля и на улице Рождественской - фотопластиконы с историческими изображениями.