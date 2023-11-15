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Общество

Наталья Смотракова: "Настоящее счастье можно обрести только в семье"

24 ноября 2023 14:23  [112] Общество

"Уверена, что 2024 год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом семьи, станет одним из самых ярких тематических годов за последнее время. Семья – это главное в жизни человека. В семье рождаются дети, придающие жизни смысл", - отметила председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова, комментируя решение главы государства.

"Человек проводит в семье самое важное время. Он с семьей и в горести, и в радости. Чем больше я живу, тем больше понимаю, что какая бы ни была карьера, какие бы ни были финансовые взаимоотношения, настоящее счастье можно обрести только тогда, когда у тебя хорошая, добрая и понимающая семья. Поэтому приветствую решение объявить 2024 год Годом семьи", - заключила Наталья Смотракова.

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Теги:
Семья
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