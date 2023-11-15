Смотровую площадку благоустроили у Святого озера в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Смотровую площадку благоустроили у Святого озера в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, благоустройство данной территории стартовало в апреле в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2022 году за благоустройство озера проголосовали более четырех тысяч дзержинцев.

На обустройство двухъярусной смотровой площадки, тротуара с газоном и расширение парковки из бюджетов разного уровня было выделено около 72 миллионов рублей

На разных уровнях площадки установлены лежаки, скамейки разной формы, кабинки для переодевания. Вдоль берега установлены урны, проложен тротуар с брусчатым покрытием и дополнительным озеленением кленами, кустарниками барбариса, спиреи, можжевельника. Габионами был укреплен песчаный берег озера.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что в следующем году благоустройство территории вокруг Святого озера продолжится. Планируется привести в порядок пространство между смотровой площадкой и пляжем. Также будут установлены дополнительные скамейки.

Ранее сообщалось, что новый сквер появился в Дзержинске на улице Галкина.