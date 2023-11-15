Новый сквер появился в Дзержинске на улице Галкина Общество

Территория, примыкающая к школе искусств №7 и средней школе №17 в Дзержинске, была благоустроена в 2023 году по инициативе депутата Ирины Скрягиной. Об этом сообщили в пресс-службе Думы Дзержинска.

"Вместе с администрацией города мы внимательно изучили возможности этого пространства. Посовещались, что можно сделать на территории. Для меня важно, чтобы там было комфортно находиться всем – и пожилым людям, и молодёжи, и тем, кто например, ждёт своих детей из школы искусств или из школы", - рассказала Ирина Скрягина.

На территории выровняли площадку, сделали бордюр, уложили брусчатку, установили лавочки и урны. Также было проведено освещение. Рядом со сквером сделали парковку для машин. На территории посеяли траву и высадили деревья – ели и ивы. Участие в посадке принимали члены Молодёжного парламента и Совета женщин Дзержинска. Теперь благоустроенный сквер стал одной из любимых зон отдыха для местных жителей.

"Благоустройство мини-сквера в спальном районе и личное участие в его создании депутата отличный пример неравнодушного отношения к своему городу. Мы видим, как постепенно, планомерно этот район меняется к лучшему, в том числе – и благодаря работе депутата по округу, который является связующим звеном между жителями и администрацией города. Работу будем продолжать, в планах – сделать этот район центром притяжения молодежи. Здесь все для этого есть – стадион, благоустроенное общественное пространство с памп-треком, школа искусств. В 2024 году приступим к строительству нового современного бассейна. Уверен, если депутат и жители не будет снижать активности, округ и дальше будет развиваться", - подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков.

На открытии сквера по улице Галкина выступили творческие коллективы школы искусств № 7. Депутат Ирина Скрягина организовала чаепитие. Все желающие могли сразиться в турнире по шашкам. В его организации помогли преподаватели МБУ ДО "СШ имени Анатолия Карпова".

Было принято решение,что соревнования для любителей шашек и шахмат в сквере на улице Галкина повторят весной 2024 года. Также там теперь будут проводить праздничные и тематические мероприятия.

Как сообщалось ранее, администрация Дзержинска в 2024 году направит 723,7 млн рублей на нацпроекты.