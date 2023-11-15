Сотни тысяч товаров застряли на складе Wildberries в Электростали из-за проверки Общество

Сегодня утром на сортировочный центр Wildberries в Электростали нагрянула полиция. У сотрудников склада проверяют документы. Об этом сообщает телеканал "360".

В маркетплейсе предупредили о возможных перебоях с отгрузкой товаров.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на представителей маркетплейса, к работе не смогли приступить около 8 тысяч сотрудников логистического центра.

В результате сотни тысяч товаров не могут отдать клиентам. Данная ситуация может обернуться миллиардными убытками для предпринимателей, указали представители компании.

И хотя руководство Wildberries оказывает всяческое содействие правоохранителям, нормализовать работу точек из-за начатой проверки пока не удалось.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ провела проверку работы популярного маркетплейса Wildberries. По итогам руководству платформы придётся пересмотреть около 20 правил, регламентирующих взаимоотношения компании, продавцов и покупателей.