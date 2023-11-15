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Два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сегодня около 13.40 на 178 километре автодороги "Нижний Новгород - Саратов" водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora.
В результате ДТП в каждом из автомобилей погибло по одному человеку. Также травмы получили четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Дзержинске.
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