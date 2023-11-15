Денис Бакиев: "Объявление Года семьи позволит сконцентрироваться на важных вещах" Общество

"Семья - главная ценность в жизни каждого. Духовно-нравственные основы, любовь к Родине, уважительное отношение к другим - все начинается с семьи. Семья формирует личность человека, его приоритеты и взгляд на мир. Год семьи - это необходимое решение, позволяющее сохранить фокус на действительно важном", - заявил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Денис Бакиев.

"Защита семьи - приоритетное направление политики государства. Законодатели всегда с особым вниманием относились к вопросам защиты материнства и детства, поддержки многодетных, сохранения традиций и семейных ценностей", - добавил он, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы объявить 2024-й Годом семьи.