Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов Общество

Руководитель ГУ ФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области, полковник внутренней службы Александр Викторович Юдин 30 ноября с 16 до 20 часов проведет личный прием граждан по вопросам взыскания алиментов и иным категориям исполнительных производств, затрагивающих интересы детей по адресу: Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, д.5а, корпус 1.

Записаться на прием к руководителю Главного управления ФССП России по Нижегородской области А.В. Юдину можно по телефону 8 (831) 223-29-82.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области также информирует о том, что по всем вопросам, касающимся взыскания алиментов, граждане могут предварительно записаться на личный прием к главному судебному приставу Нижегородской области А.В. Юдину, который будет проходить по четвергам с 14 до 18 часов.