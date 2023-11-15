Штраф за публикацию материалов иноагентов могут ввести в России Общество

Штраф за публикацию материалов иноагентов могут ввести в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на замминистра юстиции РФ Олега Свириденко.

Согласно информации, мера коснется аффилированных с иностранными агентами людей, а также любых способов распространения таких материалов.

Также планируется планируется увеличить штраф за отсутствие маркировки об иностранном агенте до 300-500 тысяч рублей.

Соответствующий приказ будет опубликован до конца ноября.

Сейчас же министерство юстиции рассылает предупреждения о таких нарушениях.

Напомним, понятие иностранного агента в законодательстве России появилось в 2012 году, когда изменили нормы для некоммерческих организаций. СМИ начали получать этот статус с 2017 года, а физические лица — с 2020 года. В прошлом году в силу вступил закон, который объединил реестры для организаций и людей в единый документ.