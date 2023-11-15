Программа НГЛУ "КультактивНО" вдохновила молодежь ПФО на культурные проекты Общество

Новый проект творческих объединений НГЛУ им.Н.А.Добролюбова — культурно-просветительская программа "КультактивНО" - охватил тысячи молодых людей по всему Приволжскому федеральному округу.

Участники проекта: Академический хор НГЛУ, Фольклорно-этнографический ансамбль НГЛУ "Синий лен", Театр "ЛГУН", танцевальный коллектив "L-dance", хореографический коллектив "Flunningo" в содружестве и с наставнической поддержкой со стороны преподавателей и студентов профильных вузов и ссузов Нижегородской области выступили с концертами в Кирове, Городце, Чебоксарах, Рыбинске, Ярославле, Костроме, Дзержинске и на Бору.

"КультактивНО" является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования "Росмолодежь. Гранты".

Лидер проекта, художественный руководитель Академического хора НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, лауреат международных конкурсов Максим Иванов отмечает, что широкую аудиторию собирали не только непосредственно творческие выступления коллективов, но и семинары, и круглые столы с молодёжью малых городов. "После концертов мы встречались с молодежной публикой и обсуждали влияние культуры и искусства на развитие личности и государства, - говорит Максим Иванов. – В итоге мы получили кейс запросов от неравнодушной молодежи с пожеланиями не только организации различных культурных активностей, но и образовательных программ. Эти запросы и идеи мы обязательно передадим для проработки профильным ведомствам. Кроме того, прямо во время обсуждений появлялись идеи коллабораций между вузами, культурными организациями и творческими коллективами ПФО – и это, наверное, самый потрясающий результат "КультактивНО"! Проект действительно вдохновил не только участников, но и слушателей на то, чтобы создавать что-то свое в области популяризации русской культуры!".

Кроме того, подчеркивает Максим Иванов, арт-марафон "КультактивНО" предоставил начинающим творческим коллективам возможность приобрести опыт арт-менеджмента и выступления на иногородних площадках, что послужит их профессиональному творческому развитию.

Гала-концерт, который станет финалом проекта, состоится в ближайшие выходные.

Фото пресс-службы НГЛУ