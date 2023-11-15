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Общество

Строительство типового дома культуры стартовало в Пильнинском районе

24 ноября 2023 18:06  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство типового дома культуры стартовало в селе Ожгибовка Пильнинского района в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на данный момент уже выполнено армирование и бетонирование фундамента под колонны. Перед началом работ было демонтировано старое здание, находившейся на участке.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что старый дом культуры в Ожгибовке уже несколько лет находился в аварийном состоянии. При этом он обслуживал пять населенных пунктов, в которых проживает более 1200 человек.

Новый дом культуры будет рассчитан на 182 места. Он строится по новому типовому проекту, который в будущем планируется тиражировать в регионе.

Среди преимуществ разработанного решения — его экономичность и сжатые сроки строительства. Здание будет соответствовать всем современным требованиям, а также будет адаптировано для посещения маломобильными гражданами.

Ранее сообщалось, что еще шесть виртуальных концертных залов откроется в Нижегородской области.

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Теги:
культура Строительство
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