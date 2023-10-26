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Культура и отдых

Еще шесть виртуальных концертных залов откроется в Нижегородской области

30 октября 2023 14:53  [167] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Еще шесть виртуальных концертных залов откроется в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Культура" на эти цели из федерального бюджета будет направлено 6,3 млн рублей.

Так, виртуальные концертные залы появятся в Княгинине, Лыскове, Кулебаках, Городце, детской школе искусств им. Ф.И. Шаляпина на Бору и в Павловской детской музыкальной школе. 

Наталья Суханова отметила, что всего регион подал заявки на создание 14 концертных залов - больше всех в стране.

Ранее виртуальный концертный зал на 260 мест открылся в Сергаче.

Эта площадка стала десятой в Нижегородской области: первые ВКЗ открылись в 2019-2020 гг в Шахунье, ЧкаловскеЗаволжье, Выксе и Первомайске. В 2021-2022 гг. - ещё четыре: в СаровеАрзамасеНавашине и Володарске.

В этом году ещё один ВКЗ откроется в Кстове.

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Теги:
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