Еще шесть виртуальных концертных залов откроется в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Еще шесть виртуальных концертных залов откроется в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Культура" на эти цели из федерального бюджета будет направлено 6,3 млн рублей.

Так, виртуальные концертные залы появятся в Княгинине, Лыскове, Кулебаках, Городце, детской школе искусств им. Ф.И. Шаляпина на Бору и в Павловской детской музыкальной школе.

Наталья Суханова отметила, что всего регион подал заявки на создание 14 концертных залов - больше всех в стране.

Ранее виртуальный концертный зал на 260 мест открылся в Сергаче.

Эта площадка стала десятой в Нижегородской области: первые ВКЗ открылись в 2019-2020 гг в Шахунье, Чкаловске, Заволжье, Выксе и Первомайске. В 2021-2022 гг. - ещё четыре: в Сарове, Арзамасе, Навашине и Володарске.

В этом году ещё один ВКЗ откроется в Кстове.