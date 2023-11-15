Главный судебный пристав Нижегородской области и региональный омбудсмен подписали соглашение

Руководитель ГУ ФССП России по Нижегородской области Александр Юдин и Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
В частности, соглашение позволит повысить эффективность совместных усилий в обеспечении и защите прав и законных интересов граждан. Цели сотрудничества сторон — обеспечения гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными органами, а также органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Стороны договорились о развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества. Главное управление ФССП России по Нижегородской области и аппарат Уполномоченного по правам человека будут осуществлять совместные мероприятия по вопросам соблюдения прав и свобод граждан.
Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области — главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин и Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына отметили значимость данного соглашения для обеих сторон.
Ранее сообщалось, что Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов.
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