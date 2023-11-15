Нижегородцы могут подать заявку на международный конкурс "Битва искусственных интеллектов" Общество

Как сообщают организаторы мероприятия, начался отборочный этап Международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов", который проводится главным радиочастотным центром и Российским обществом "Знание" при поддержке Роскомнадзора. Целью проекта является поддержка развития ИИ-технологий в России и формирование профессиональных команд по работе с ними.

Принять участие в соревновании могут школьники, студенты, молодые специалисты и энтузиасты из России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. Подать заявку могут команды от трех до шести человек старше 16 лет. В случае если конкурсант не смог собрать свою команду, ему помогут присоединиться к существующей.

Участники проекта получат возможность показать свои навыки и набраться опыта и познакомиться с единомышленниками, а также получить "обратную связь" от экспертов, начать карьеру и создать портфолио.

Помимо того, победители конкурса смогут пройти стажировку у партнеров конкурса – Центра компетенций образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ 2030 и фонда "Сколково".

По словам советника генерального директора по научно-техническому развитию Главного радиочастотного центра Евгения Рыжова, командам предстоит продемонстрировать креативное решение конкурсных задач, нестандартные подходы и неочевидные ответы на вызовы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта.

Финал конкурса пройдет 21 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия". Заявки на участие принимаются до 12 декабря включительно на сайте: ai-battle.ru.

Прошедшие отбор конкурсанты смогут показать свои навыки в креативном, фактологическом и технологическом направлении, где создадут с помощью ИИ текст, изображение или музыку, "исторический" алгоритм и протестировать работу своих коллег.

Напомним, что всероссийская школа НЦФМ по искусственному интеллекту и большим данным открылась в Сарове.