Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2023 11:40  [1] Игорь Тюрин: "Год семьи станет периодом укрепления семейных ценностей, развития господдержки и защиты института брака"
25 ноября 2023 11:05  [85] Нижегородцы могут подать заявку на международный конкурс "Битва искусственных интеллектов"
25 ноября 2023 10:25  [106] Школу по работе с беспилотниками открыли в Княгининском университете
24 ноября 2023 18:58  [271] Девять нижегородских проектов стали победителями финала Russian Event Awards
24 ноября 2023 18:45  [244] Главный судебный пристав Нижегородской области и региональный омбудсмен подписали соглашение
24 ноября 2023 18:06  [251] Строительство типового дома культуры стартовало в Пильнинском районе
24 ноября 2023 17:40  [612] Открытие экотропы "Тайны реки Левинки" прошло в Нижнем Новгороде
24 ноября 2023 17:28  [474] Вопросы расселения по площадке КРТ в Автозаводском районе обсудили с жителями
24 ноября 2023 17:13  [245] Путин: Новая редакция Национальной стратегии развития ИИ появится в России
24 ноября 2023 16:40  [291] Митрополит Георгий провел встречу со слушателями КУПНО
Общество

Игорь Тюрин: "Год семьи станет периодом укрепления семейных ценностей, развития господдержки и защиты института брака"

25 ноября 2023 11:40  [1] Общество
Фото: сайт Законодательного Собрания Нижегородской области

Фото: сайт Законодательного Собрания Нижегородской области

"Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. Это оплот духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности поколений. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и близких, детей и родителей. Укрепление института семьи как прочной основы социально-экономической политики государства – наша первостепенная задача. Великое предназначение семьи – вырастить физически и нравственно здоровых детей: сильными, образованными, настоящими патриотами Отечества", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

"Семья – это ценность, которую нужно беречь, а счастливые браки – основа здоровой нации. Уверен, что объявленный президентом России Владимиром Путиным 2024-й Годом семьи станет периодом укрепления семейных ценностей, развития господдержки и защиты института брака. Чем больше будет дружных и благополучных семей, тем крепче станет Россия!" - добавил Игорь Тюрин, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы объявить 2024-й Годом семьи.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph