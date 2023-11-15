Игорь Тюрин: "Год семьи станет периодом укрепления семейных ценностей, развития господдержки и защиты института брака" Общество

Фото: сайт Законодательного Собрания Нижегородской области

"Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. Это оплот духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности поколений. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и близких, детей и родителей. Укрепление института семьи как прочной основы социально-экономической политики государства – наша первостепенная задача. Великое предназначение семьи – вырастить физически и нравственно здоровых детей: сильными, образованными, настоящими патриотами Отечества", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

"Семья – это ценность, которую нужно беречь, а счастливые браки – основа здоровой нации. Уверен, что объявленный президентом России Владимиром Путиным 2024-й Годом семьи станет периодом укрепления семейных ценностей, развития господдержки и защиты института брака. Чем больше будет дружных и благополучных семей, тем крепче станет Россия!" - добавил Игорь Тюрин, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы объявить 2024-й Годом семьи.