Нижегородские энергетики готовятся к ледяному дождю Общество

Фото: Россети

Заседание оперативного штаба по подготовке к неблагоприятным погодным условиям прошло в филиале ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, 26 и 27 ноября в Нижегородской области прогнозируются ледяной дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 25 м/с.

Для работы в таких погодных условиях в регионе подготовлены 292 бригады энергетиков: 953 специалиста и 443 единицы авто и спецтехники.

Также готовы резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 5,5 МВт.

Специалисты ведут постоянный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории Нижегородской области.