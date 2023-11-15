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Общество

Нижегородские энергетики готовятся к ледяному дождю

26 ноября 2023 11:08  [98] Общество

Фото: Россети

Заседание оперативного штаба по подготовке к неблагоприятным погодным условиям прошло в филиале ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, 26 и 27 ноября в Нижегородской области прогнозируются ледяной дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 25 м/с.

Для работы в таких погодных условиях в регионе подготовлены 292 бригады энергетиков: 953 специалиста и 443 единицы авто и спецтехники.

Также готовы резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 5,5 МВт.

Специалисты ведут постоянный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории Нижегородской области.

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Теги:
Погода Электроэнергия
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