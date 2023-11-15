Паром Лысково - Макарьево завершит навигацию 28 ноября Общество

Фото: администрация Лысковского округа

Паром Лысково - Макарьево завершит навигацию на следующей неделе. Об этом сообщили в администрации Лысковского района.

Согласно информации, паром СП-35 в 2023 году перестанет курсировать во вторник, 28 ноября.

Паром курсировал с 17 апреля с перерывом на время дноуглубительных работ в мае.

Напомним, 30 октября в Нижегородской области завершилась скоростная пассажирская навигация.