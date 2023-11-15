Паром Лысково - Макарьево завершит навигацию 28 ноября

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Паром Лысково - Макарьево завершит навигацию на следующей неделе. Об этом сообщили в администрации Лысковского района.
Согласно информации, паром СП-35 в 2023 году перестанет курсировать во вторник, 28 ноября.
Паром курсировал с 17 апреля с перерывом на время дноуглубительных работ в мае.
Напомним, 30 октября в Нижегородской области завершилась скоростная пассажирская навигация.
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