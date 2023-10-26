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Общество

Скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области

30 октября 2023 16:43  [113] Общество

Фото: Александр Воложанин

Скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в навигацию 2023 года компания "Водолет" перевезла почти 81 500 пассажиров. В прошлогоднюю навигацию нижегородские "Валдаи" перевезли 68 тысяч пассажиров, а в 2021 году - 42,5 тысячи.

Самыми популярными у пассажиров стали рейсы "Валдаев" до Городца и Балахны. В общем этими маршрутами воспользовались более 34 тысяч человек.

Между Нижегородской областью и другими регионами было перевезено около 9 тысяч человек.

В следующем году наш регион получил еще два судна "Метеор", что позволит расширить географию поездок. В частности, планируется запуск рейса в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме.

В августе Глеб Никитин в ходе выездного совещания Совета Госдумы РФ по теме развития речного пассажирского транспорта рассказывал, что нижегородский "Водолет" планирует перевезти 150 тысяч пассажиров в 2024 году.

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Теги:
Водный транспорт Навигация
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