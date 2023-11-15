Нижегородская область будет сотрудничать с Финансовым университетом при правительстве РФ

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев подписали соглашение о сотрудничестве региона и университета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в рамках соглашения запланирована реализация совместных проектов в сфере образовательной, научной, экспертно-аналитической и профориентационной деятельности.
С 19 по 24 ноября студенты Финансового университета уже посетили Нижегородскую область, где встретились с трудовыми коллективами и посетили различные предприятия.
Станислав Прокофьев при подписании соглашения отметил, что Нижегородская область - это территория динамики и позитива.
Ранее Глеб Никитин открыл День Нижегородской области на выставке-форуме "Россия".
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