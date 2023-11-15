Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2023 13:14  [93] Глеб Никитин открыл День Нижегородской области на выставке-форуме "Россия"
26 ноября 2023 12:46  [101] Игорь Рузанкин: "Семья – это основа нашего общества, носитель культурного кода, нашей национальной идентичности"
26 ноября 2023 12:02  [122] Паром Лысково - Макарьево завершит навигацию 28 ноября
26 ноября 2023 11:08  [134] Нижегородские энергетики готовятся к ледяному дождю
26 ноября 2023 10:12  [141] Цикл выездных научно-популярных лекций пройдет в Нижегородской области
26 ноября 2023 09:35  [172] Олег Лавричев: "Каждая из достойных матерей заслуживает бесконечной благодарности, внимания, любви и заботы своих детей"
26 ноября 2023 09:20  [166] Юрий Шалабаев: "День матери отзывается теплом и уютом в каждом сердце"
26 ноября 2023 09:05  [159] Евгений Люлин: "Чем выше общественная роль материнства, тем благополучнее общество"
26 ноября 2023 08:50  [161] Глеб Никитин: "Мамы выполняют самую важную в мире миссию"
25 ноября 2023 17:40  [374] Нижегородские сантехники из Московского района победили на конкурсе "Лучший сантехник. Кубок России"
Общество

Глеб Никитин открыл День Нижегородской области на выставке-форуме "Россия"

26 ноября 2023 13:14  [93] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Согласно информации, Нижегородская область стала первым регионом ПФО, день которого проходит на выставке.

Глеб Никитин выступил с докладом об итогах развития региона за последние годы, представил ключевые проекты. Одно из основных направлений — поддержка материнства и детства. Губернатор отметил, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, а 26 ноября отмечается один из главных праздников, связанных с семейными ценностями — День матери.

"Поздравляю всех с днем мамы! Поздравляю свою маму, маму моих детей! Мама — это основа семьи, главный созидатель. Спасибо организаторам, что позволили нам провести День Нижегородской области в День матери", — обратился Глеб Никитин к присутствующим на открытии Дня Нижегородской области на Международной выставке-форуме "Россия".

Число многодетных семей в регионе неуклонно растет — на 38% за 6 лет. Вместе с федеральными инициативами и проектами нижегородское правительство продолжит в приоритетном порядке наращивать имеющиеся и искать новые ресурсы для поддержки семей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph