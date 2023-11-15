Глеб Никитин открыл День Нижегородской области на выставке-форуме "Россия" Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Согласно информации, Нижегородская область стала первым регионом ПФО, день которого проходит на выставке.

Глеб Никитин выступил с докладом об итогах развития региона за последние годы, представил ключевые проекты. Одно из основных направлений — поддержка материнства и детства. Губернатор отметил, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, а 26 ноября отмечается один из главных праздников, связанных с семейными ценностями — День матери.

"Поздравляю всех с днем мамы! Поздравляю свою маму, маму моих детей! Мама — это основа семьи, главный созидатель. Спасибо организаторам, что позволили нам провести День Нижегородской области в День матери", — обратился Глеб Никитин к присутствующим на открытии Дня Нижегородской области на Международной выставке-форуме "Россия".

Число многодетных семей в регионе неуклонно растет — на 38% за 6 лет. Вместе с федеральными инициативами и проектами нижегородское правительство продолжит в приоритетном порядке наращивать имеющиеся и искать новые ресурсы для поддержки семей.