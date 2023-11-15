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Спорт

Давид Мелик-Гусейнов попросил поддержать "Пари НН" после поражения от "Ростова"

27 ноября 2023 09:42  [3] Спорт

Генеральный директор нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов после выездного поражения от "Ростова"(0:1) в 16 туре РПЛ призвал болельщиков поддержать команду.

Как написал гендиректор ФК "Пари НН" в своем Telegram-канале, в игре с ростовчанами нижегородцам не повезло.

Также он призвал фанатов воздержаться от критики в адрес игроков и главного тренера "Пари НН".

"Команда нуждается в поддержке именно в таких минутах. "Пари НН" на 9-м месте в турнирной таблице (всего 16). И у нас с вами еще все получится", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

После 16 туров "Пари НН" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, у команды 21 очко.

Как сообщалось ранее, письмо от болельщика из Китая пришло в нижегородский ФК "Пари НН.

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Теги:
Футбол
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