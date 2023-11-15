Давид Мелик-Гусейнов попросил поддержать "Пари НН" после поражения от "Ростова"

Генеральный директор нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов после выездного поражения от "Ростова"(0:1) в 16 туре РПЛ призвал болельщиков поддержать команду.
Как написал гендиректор ФК "Пари НН" в своем Telegram-канале, в игре с ростовчанами нижегородцам не повезло.
Также он призвал фанатов воздержаться от критики в адрес игроков и главного тренера "Пари НН".
"Команда нуждается в поддержке именно в таких минутах. "Пари НН" на 9-м месте в турнирной таблице (всего 16). И у нас с вами еще все получится", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.
После 16 туров "Пари НН" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, у команды 21 очко.
Как сообщалось ранее, письмо от болельщика из Китая пришло в нижегородский ФК "Пари НН.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+