Письмо от от болельщика из Китая пришло в нижегородский ФК "Пари НН" Спорт

Фото: Telegram-канал Давид МГ

Письмо от от болельщика из Китая пришло в ФК "Пари НН". Об этом в своем Telegram-канале рассказал генеральный директор нижегородского футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов.

По словам гендиректора "Пари НН", болельщика из Китая зовут Дже Лин. Он следит за результатами ФК "Пари НН", а также мечтает приехать на матчи и познакомиться с игроками, которых знает персонально.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что читать такие письма очень приятно.

"Видно, что человек искренний, устремленный и преданный нашему клубу. Мы, конечно, что-нибудь придумаем, дорогой Дже Лин. И обязательно твоя мечта осуществится. Спасибо за веру в команду. Этой преданности не помеха 10 тысяч километров, разделяющих нас. Вместе и навсегда!", - написал гендиректор "Пари НН".

Как сообщалось ранее, вратарь нижегородского ФК "Пари НН" Артур Нигматуллин вошел в расширенный состав сборной России на матч с Кубой.

Главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран обратил внимание на ошибки после поражения от ЦСКА.