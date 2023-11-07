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Спорт

Письмо от от болельщика из Китая пришло в нижегородский ФК "Пари НН"

08 ноября 2023 18:52  [74] Спорт
Фото: Telegram-канал Давид МГ

Фото: Telegram-канал Давид МГ

Письмо от от болельщика из Китая пришло в ФК "Пари НН". Об этом в своем Telegram-канале рассказал генеральный директор нижегородского футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов.

По словам гендиректора "Пари НН", болельщика из Китая зовут Дже Лин. Он следит за результатами ФК "Пари НН", а также мечтает приехать на матчи и познакомиться с игроками, которых знает персонально.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что читать такие письма очень приятно. 

"Видно, что человек искренний, устремленный и преданный нашему клубу. Мы, конечно, что-нибудь придумаем, дорогой Дже Лин. И обязательно твоя мечта осуществится. Спасибо за веру в команду. Этой преданности не помеха 10 тысяч километров, разделяющих нас. Вместе и навсегда!", - написал гендиректор "Пари НН".

Как сообщалось ранее, вратарь нижегородского ФК "Пари НН" Артур Нигматуллин вошел в расширенный состав сборной России на матч с Кубой.

Главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран обратил внимание на ошибки после поражения от ЦСКА.

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Теги:
Футбол
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