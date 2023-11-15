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Общество

Несколько светофоров отключат в Нижнем Новгороде 27 ноября

27 ноября 2023 09:56  [103] Общество

Несколько светофоров отключат в Нижнем Новгороде 27 ноября. Об этом сообщили в городском "Центре организации дорожного движения".

Согласно информации, с 9 до 18 часов из-за профилактических работ не будут работать светофоры на улице Тимирязева - на пересечении с ул. Пушкина и ул. Кулибина.

Также отключат светофоры на перекрестах пр. Молодежный - ул. Красноуральская и пр. Бусыгина - ул. Переходникова.

Кроме того, из-за неисправности не работают светофорные объекты на ул. Родионова около дома №120, на пересечении ул. Куйбышева и Сормовского шоссе и на ул. Новикова-Прибоя - ул. Глеба Успенского.

Как сообщалось ранее, новую схему движения введут на 342-м км трассы М-7 в Нижегородской области.

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Теги:
Транспорт
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