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Общество

Около 100 молодых ученых приняли участие в школе-семинаре НЦФМ по искусственному интеллекту в Сарове

27 ноября 2023 10:24  [85] Общество
Фото: НЦФМ

Фото: НЦФМ

Около 100 молодых учёных и студентов стали участниками всероссийской школы-семинара НЦФМ по искусственному интеллекту (ИИ).

Как сообщает пресс-служба НЦФМ, мероприятие прошло в Сарове, при поддержке ГК "Росатом", Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЮФУ в рамках Десятилетия науки и технологий.

Участниками семинара стали молодые ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Красноярска и других регионов России.

Как отметил научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев, в НЦФМ уже действует специальное направление, посвященное изучению ИИ.

"Один из ключевых проектов НЦФМ в области ИИ связан с развитием нейроморфного искусственного интеллекта. Мы разрабатываем новую физическую компонентную базу, будем делать новый тип процессоров. Первые такие компоненты сделаны, проверена их работоспособность, и мы готовимся к тому, чтобы составлять целые схемы, которые будут работать в динамике, и тестировать их как интеллектуальные системы", - сказал Александр Сергеев.

Сопредседатель направлений НЦФМ "Национальный центр исследования архитектур суперкомпьютеров" и "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах", научный руководитель направления ЮФУ академик РАН Игорь Каляев подчеркнул, что в рамках направления НЦФМ реализуются три крупных проекта по ИИ, с привлечением молодых ученых  

Участники семинара представили около 50 устных и 10 стендовых докладов, тезисы которых опубликованы в сборнике тезисов школы НЦФМ. Семь лучших работ студентов и молодых учёных награждены дипломами. 

Также для молодых ученых была организована культурная программа в Сарове.

Ранее сообщалось, что Росатом актуализировал план развития Национального центра физики и математики в Сарове.

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Теги:
Наука Росатом
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