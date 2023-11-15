Нижегородские работодатели нуждаются в более чем 70 тысяч сотрудниках Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 70 тысяч вакансий от 6,5 тысяч работодателей содержатся в банке вакансий Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения (УТЗН).

Согласно информации, 46% (около 34 тысяч) от общего количества вакансий составляют квалифицированные рабочие кадры. Дефицит по профессиям служащих составляет около 23 тысяч вакансий (31%). Кроме того, около 17 тысяч вакантных рабочих мест не требуют наличия какой-либо квалификации у работника.

Кадровый дефицит наблюдается во всех сферах деятельности, особенно это касается обрабатывающих производств, которые разместили около 18 тысяч вакансий - 23% от общего количества.

Также отмечается нужда в кадрах в производстве одежды, пищевых продуктов, готовых металлических изделий, транспортных средств, на предприятиях по производству электронных и оптических изделий, металлургических производств, предприятий по обработке древесины.

В числе востребованных специалистов — слесарь, токарь, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, оператор станков с программным управлением, водитель, разнорабочие, грузчики и другие.

Ранее сообщалось, что безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня.