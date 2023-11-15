Нижегородское министерство туризма и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Виталий Бодров заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в цифровизации туристической отрасли региона.

Согласно информации, в рамках соглашения стороны будут внедрять проекты по цифровизации системы водного транспорта для круизного туризма, продвигать туристский потенциал Нижегородской области, вести работу по увеличению инвестиционной привлекательности туристской отрасли региона, развивать цифровую инфраструктуру и сервисы и другое.

По словам Сергея Яковлева, сотрудничество позволит увеличить туристический поток в Нижегородскую область и повысить социально-экономическую значимость региона.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и Сбер будут сотрудничать в развитии технологий ИИ.