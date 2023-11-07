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Общество

Нижегородское правительство и Сбер будут сотрудничать в развитии технологий ИИ

08 ноября 2023 10:57  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и управляющий Нижегородским отделением ПАО "Сбербанк" Виталий Бодров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в регионе. 

Согласно информации, в рамках соглашения стороны будут совместно развивать технологии ИИ, включая технологии машинного обучения, вести работу по стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Егор Поляков отметил, что Сбер и правительство Нижегородской области сосредоточатся на внедрении ИИ в прикладные отрасли, например, в промышленность, строительство, транспорт и другое.

Также планируется оснастить цифровыми технологиями объекты транспорта, спортивные объекты и другие объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Сбербанк станут вместе развивать ОЭЗ "Кулибин".

Также в июне 2022 года нижегородское правительство подписало со Сбербанком "зеленый меморандум" и соглашение о реализации социальных и бонусных программ "Карты жителя".

Кроме того, в мае 2023 года Корпорация развития Нижегородской области и Сбербанк заключили два соглашения о сотрудничестве.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Сбербанк Технологии
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