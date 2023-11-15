Бюджет Нижегородской области на 2023 год будет скорректирован на 7 млрд рублей Экономика

В Заксобрании Нижегородской области 27 ноября прошло заседание комитета по бюджету и налогам. Депутаты рассмотрели проект изменений, которые будут внесены в региональный бюджет.

Документ предполагает увеличение налоговых и неналоговых доходов на 5,4 млрд рублей, в основном за счёт налога на прибыль организаций. Также будут увеличены доходы от использования государственного и муниципального имущества.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в бюджет в ноябре закладывается очень серьёзная сумма – почти 7 млрд рублей.

Из них 2 млрд поступят из федерального бюджета и будут направлены на строительство ИТ-кампуса, ликвидацию свалок и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Ещё 4,6 млрд рублей составят дополнительные поступления в бюджет региона по налогу на прибыль организаций.

"Такие внушительные допдоходы – показатель того, что нижегородские компании растут, развиваются и уверенно себя чувствуют в Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

Поступившие средства будут распределены на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан (700 млн рублей); на проведение капитального ремонта Нижегородской областной детской клинической больницы и приобретение оборудования (570 млн рублей); на капремонт отделения реанимации кардиохирургической больницы им. Королёва, приобретение оборудования и обустройство вертолётной площадки (380 млн рублей).

С учётом предлагаемых изменений основные параметры бюджета области на текущий год составят: доходы: 297,9 млрд, расходы: 342,7 млрд рублей, дефицит: -44,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижегородской области на 2024 год поддержали восемь комитетов Законодательного собрания региона.

Первое чтение проекта областного бюджета запланировано на 30 ноября.