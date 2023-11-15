Приемный котлован для щита скоро начнут готовить на площади Свободы Общество

Приемный котлован для тоннелепроходческого щита начнут готовить на стройплощадке новой станции метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде в ближайшее время. Об этом сообщается в официальном сообществе нижегородского МКУ "ГУММиД" Вконтакте.

Согласно информации, в настоящее время на пл. Свободы продолжается вынос инженерных коммуникаций, завершено переключение теплотрассы. Скоро там начнется подготовка к приемному котловану для щита, который запустят с площадки на пл. Сенной.

На стартовой площадке стройки метро на улице Горького уже завершен монтаж свай, в настоящее время рабочие укрепляют основание котлована.

Как сообщалось ранее, тоннелепроходческий щит с площади Сенной запустят в 4 квартале 2023 года.

Стоимость работ по строительству новых станций метро составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.