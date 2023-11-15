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Общество

Евгений Люлин: "Волонтёры по первому зову приходят в "красные зоны" больниц, чтобы бороться с опасными заболеваниями"

05 декабря 2023 09:05  [95] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем добровольца и волонтёра.

"Подсчитано, что в волонтёрских проектах по всей России принимают участие на регулярной основе более 15-ти миллионов россиян. На самом деле людей, которые откликаются на беду ближнего намного больше, потому что сердечная щедрость и великодушие – норма нашей жизни.

Волонтёры по первому зову приходят в "красные зоны" больниц, чтобы бороться с опасными заболеваниями. Добровольцы отправляются в зону специальной военной операции, чтобы помогать армии обеспечивать безопасность населения новых субъектов РФ. "Волонтеры Победы" поддерживают ветеранов, обустраивают мемориалы и воинские захоронения, проводят патриотические мероприятия. Серебряные волонтеры оказывают социальную помощь и поддержку людям старшего возраста.

Благодарю всех вас за огромную и очень нужную работу! За вашу самоотдачу! Всегда помните о людях и проявляйте о них заботу – в этом состоит главный смысл деятельности добровольцев! Успехов вам!" - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Волонтеры Евгений Люлин
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