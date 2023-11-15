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Общество

Почти 4,7 млн рублей выделено на отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде

28 ноября 2023 12:54  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 4,7 млн рублей выделено на отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде в 2024 году. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, подрядчик будет оказывать услугу с 1 января по 31 декабря 2024 года.

В рамках контракта будет проводиться отлов бездомных животных и их доставка в приют, где они будут осмотрены специалистами, вакцинированы от бешенства и стерилизованы.

Подчеркивается, что при отлове запрещается умерщвлять животных, использовать оружие, яды и отравленные приманки.

Если для животного не будет найден новый хозяин, то его вернут на прежнее место обитания. По медицинским показаниям может быть проведена эвтаназия.

Исполнитель будет определен 7 декабря.

Ранее администрация Нижнего Новгорода определила места с запретом на возврат бездомных животных.

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Теги:
Животные
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