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Экономика

Индексация зарплат госслужащих не будет проводиться в 2024 году

28 ноября 2023 13:13  [121] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Индексация зарплат ряда госслужащих не будет проводиться в 2024 году. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, будет приостановлена индексация заработной платы судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов, сенаторов. При этом изменения не коснутся военнослужащих и силовиков.

Предполагается, что приостановка позволит правительству сэкономить около 36 млрд рублей.

Также Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5%.

Напомним, в октябре зарплаты госслужащих были проиндексированы на 5,5%.

Ранее сообщалось, что более 5 млрд рублей дополнительно направят на увеличение зарплат бюджетников.

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Теги:
Зарплата
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