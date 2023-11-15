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Более 5 млрд рублей дополнительно направят на увеличение зарплат бюджетников. Об этом сообщает телеканал "360".
Как заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, за последние два месяца на увеличение зарплат сотрудникам федеральных учреждений в области культуры, науки, медицины и образования было выделено около 31 млрд рублей. В ноябре на эти цели будет направлено еще 5,5 млрд рублей.
Отмечается, что дофинансирование позволит полностью выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов президента.
Также средства будут направлены на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей.
Также напомним, что оклады военных и силовиков будут проиндексированы в 2024 году.
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