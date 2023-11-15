Корпус "Школы 800" в Сормовском районе поставили на кадастровый учет Общество

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Нижегородской области

Корпус "Школы 800" в Сормовском районе поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Нижегородской области.

Напомним, четырехэтажный корпус на проспекте Кораблестроителей ввели в эксплуатацию в начале ноября.

Согласно информации, теперь сведения о сормовском корпусе внесены в единый государственный реестр недвижимости. Его площадь составляет 20,6 тысяч квадратных метров, школа рассчитана на 1100 мест.

Как рассказал представитель Первой концессионной компании "Просвещение" Сергей Митин, сейчас идет подсчет оборудования для последующей передачи концеденту, после чего этого будет заключен договор на эксплуатацию и обслуживание корпуса.

"Технически школа полностью готова к открытию", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что корпус "Школы 800" в Сормовском районе откроется в середине учебного года.