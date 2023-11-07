Корпус "Школы 800" в Сормовском районе откроется в середине учебного года Общество

Фото: с сайта "Школа 800"

Корпус "Школы 800" в Сормовском районе откроется в середине учебного года. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Напомним, четырехэтажный корпус на проспекте Кораблестроителей ввели в эксплуатацию на прошлой неделе.

Сейчас в здании проходит клининг, после чего начнется установка мебели и оборудования. После завершения этих работ предстоит процесс получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, который может длиться до двух месяцев. Далее наблюдательный совет Школы утвердит комплектование классов, будет запущена приемная кампания.

Прием пройдет в 5-8 классы, а также во все параллели начальной школы, кроме первых классов. Это связано с открытием школы в середине учебного года. Первые классы будут набираться только на 2024/25 учебный год.

Прием в начальную школу будет проходить без индивидуального отбора через систему электронной очереди. Учащимся 5-8 классов предстоит пройти вступительные испытания по русскому языку и математике.

Сроки и порядок приемной кампании будут анонсированы позднее.



Напомним, первый корпус "Школы 800" в Верхних Печерах торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля. Тогда в школу было зачислено 532 ребенка.

Корпус "Школы 800" в Автозаводском районе открыл свои двери для учеников 1 сентября.

На 2023-2024 учебный год в Автозаводский и Верхнепечерский корпуса "Школы 800" планировалось набрать более 1000 учеников, однако затем в автозаводском корпусе количество мест было сокращено.