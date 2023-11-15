Образовательный тренинг АНО "Россия - страна возможностей" прошел в КУПНО Общество

Фото: организаторы мероприятия

В Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета Правительства Нижегородской области прошел уникальный образовательный тренинг для команд региональных сообществ президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Как сообщили организаторы мероприятия, участники из Архангельской, Самарской и Нижегородской областей проходили практикумы по командообразованию, формированию системы ценностей, осознанию миссии каждого члена сообщества как амбассадора, просветителя и созидателя.

Ректор КУПНО Роман Марков отметил, что во время мероприятия он едва ли не впервые почувствовал себя на площадке университета в роли гостя, смог увидеть работу КУПНО со стороны.

"За три года работы КУПНО мы объединили разные сообщества вокруг. Например, это "Лидеры Нижегородской области", "Команда 52", "Институт советников" и другие. Меня сложно удивить тренингами, но искренне скажу – удивили. И я объясню почему: организаторы тренинга выбрали очень прогрессивную методику полного трехдневного погружения, что зачастую практически невозможно в режиме занятости и многозадачности. За это отдельное спасибо организаторам и команде "Вдохновителей". Не буду лукавить, что это для меня стало неожиданностью. Потому что "Россия – страна возможностей" не может проводить будничные мероприятия – это знает каждый, кто побывал на них", - рассказал Роман Марков.

От Нижегородской области в тренинге приняли участие финалисты и победители таких проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы "Россия – страна возможностей", как "Лидеры России", "Флагманы образования", "Мастера гостеприимства", "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", "Экософия", "Большая перемена" и ряда других. В мероприятии также приняли участие представители региональных органов власти, общественных организаций региона, молодёжных советов, руководители образовательных и волонтерских организаций, творческих и просветительских центров, а также инициативные и неравнодушные граждане, нацеленные на развитие своего города, региона и страны.

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