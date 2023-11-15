Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2023 17:30  [55] Ассамблея НГЛУ "ДружНО" положит начало новым социально-культурным проектам
28 ноября 2023 17:00  [103] Ассамблея НГЛУ "ДружНО" служит укреплению статуса русского языка
28 ноября 2023 16:24  [111] Образовательный тренинг АНО "Россия - страна возможностей" прошел в КУПНО
28 ноября 2023 16:08  [134] Корпус "Школы 800" в Сормовском районе поставили на кадастровый учет
28 ноября 2023 15:54  [126] Наталья Назарова: "Поддержка семейных ценностей способствует укреплению общества в целом"
28 ноября 2023 15:26  [154] Два надземных перехода появятся на трассе Р-158 в Нижегородской области в декабре
28 ноября 2023 14:53  [148] Эн+ запускает в Нижнем Новгороде благотворительную акцию "Новогодний марафон"
28 ноября 2023 14:21  [186] Ольга Гусева представила нижегородский опыт в реализации международных проектов на Всемирном Русском Народном Соборе
28 ноября 2023 14:06  [152] Фонд "ОМК-Участие" провел в Выксе второе исследование по восприятию инвалидности
28 ноября 2023 13:52  [202] Общественные обсуждения новой канатной дороги через Оку пройдут 2-31 декабря
Общество

Образовательный тренинг АНО "Россия - страна возможностей" прошел в КУПНО

28 ноября 2023 16:24  [111] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

В Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета Правительства Нижегородской области прошел уникальный образовательный тренинг для команд региональных сообществ президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Как сообщили организаторы мероприятия, участники из Архангельской, Самарской и Нижегородской областей проходили практикумы по командообразованию, формированию системы ценностей, осознанию миссии каждого члена сообщества как амбассадора, просветителя и созидателя. 

Ректор КУПНО Роман Марков отметил, что во время мероприятия он едва ли не впервые почувствовал себя на площадке университета в роли гостя, смог увидеть работу КУПНО со стороны.

"За три года работы КУПНО мы объединили разные сообщества вокруг. Например, это "Лидеры Нижегородской области", "Команда 52", "Институт советников" и другие. Меня сложно удивить тренингами, но искренне скажу – удивили. И я объясню почему: организаторы тренинга выбрали очень прогрессивную методику полного трехдневного погружения, что зачастую практически невозможно в режиме занятости и многозадачности. За это отдельное спасибо организаторам и команде "Вдохновителей". Не буду лукавить, что это для меня стало неожиданностью. Потому что "Россия – страна возможностей" не может проводить будничные мероприятия – это знает каждый, кто побывал на них", - рассказал Роман Марков.

От Нижегородской области в тренинге приняли участие финалисты и победители таких проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы "Россия – страна возможностей",  как "Лидеры России", "Флагманы образования", "Мастера гостеприимства", "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", "Экософия", "Большая перемена" и ряда других. В мероприятии также приняли участие представители региональных органов власти, общественных организаций региона, молодёжных советов, руководители образовательных и волонтерских организаций, творческих и просветительских центров, а также инициативные и неравнодушные граждане, нацеленные на развитие своего города, региона и страны.

Как сообщалось ранее, нижегородские программисты стали призерами Международного хакатона по искусственному интеллекту.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph