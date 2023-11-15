Нижегородская делегация работает на III Конгрессе молодых ученых в Сочи Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области начала работу на III Конгрессе молодых ученых, который проходит в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября.

Конгресс — это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что ключевыми элементами развития региональной инновационной инфраструктуры выступают НОЦ, ИНТЦ "Квантовая долина" и IT-кампус "НЕЙМАРК". Именно эти площадки и их партнеры представлены на Конгрессе молодых ученых.

В состав нижегородской делегации вошли около 70 человек. Это представители организаций инновационной инфраструктуры региона, министерства образования и науки, совета молодых ученых, а также вузов и научных организаций. Возглавил делегацию замгубернатора Андрей Саносян.

Нижегородский НОЦ представил на стенде региона разработки нижегородских ученых. Экспозиция разделена на три зоны: в первой — стартап-проекты и разработки университетов, во второй — технологических компаний, третья презентует региональную инфраструктуру создания и масштабирования инноваций: НОЦ, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", IT-кампус "НЕЙМАРК".

Как рассказал Андрей Саносян, в этом году к Нижегородскому НОЦ присоединились 27 новых образовательных, научных, производственных организаций, а общее количество участников достигло 64.

Всего на экспозиции Нижегородской области представлено более 30 разработок в сфере медицины, энергетики, автомобилестроении и другом.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по численному росту научных кадров.