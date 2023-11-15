Пять электробусов тестируют в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
В настоящее время на дорогах областного центра проходят тестовые испытания пяти электробусов ЛиАЗ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
На декабрь уже запланированы тестовые поездки с пассажирами. Выход первых электробусов на маршруты в Нижнем Новгороде планируется в I квартале 2024 года.
До конца текущего года в регион ожидается поставка 58 электробусов ЛиАЗ.
Кроме того, поставки и последующие испытания электробусов "МиНиН" планируется начать в конце 2023 - начале 2024 года. Всего в регион должны поступить 62 электробуса "МиНиН", на эти цели уже направлено 2,3 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, первые электробусы прибыли в Нижний Новгород.
Напомним также, что российско-белорусский электробус"МиНиН" презентовали в Нижнем Новгороде.
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