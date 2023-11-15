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Общество

Пять электробусов тестируют в Нижнем Новгороде

29 ноября 2023 09:42  [112] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

В настоящее время на дорогах областного центра проходят тестовые испытания пяти электробусов ЛиАЗ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

На декабрь уже запланированы тестовые поездки с пассажирами. Выход первых электробусов на маршруты в Нижнем Новгороде планируется в I квартале 2024 года. 

До конца текущего года в регион ожидается поставка 58 электробусов ЛиАЗ.

Кроме того, поставки и последующие испытания электробусов "МиНиН" планируется начать в конце 2023 - начале 2024 года. Всего в регион должны поступить 62 электробуса "МиНиН", на эти цели уже направлено 2,3 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, первые электробусы прибыли в Нижний Новгород.

Напомним также, что российско-белорусский электробус"МиНиН" презентовали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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