Пять электробусов тестируют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

В настоящее время на дорогах областного центра проходят тестовые испытания пяти электробусов ЛиАЗ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

На декабрь уже запланированы тестовые поездки с пассажирами. Выход первых электробусов на маршруты в Нижнем Новгороде планируется в I квартале 2024 года.

До конца текущего года в регион ожидается поставка 58 электробусов ЛиАЗ.

Кроме того, поставки и последующие испытания электробусов "МиНиН" планируется начать в конце 2023 - начале 2024 года. Всего в регион должны поступить 62 электробуса "МиНиН", на эти цели уже направлено 2,3 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, первые электробусы прибыли в Нижний Новгород.

Напомним также, что российско-белорусский электробус"МиНиН" презентовали в Нижнем Новгороде.