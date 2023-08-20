Первые электробусы прибыли в Нижний Новгород Общество

фото: tg-канала Глеба Никитина

Первые электробусы прибыли в Нижний Новгород. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале.

Он отметил, что утром 6 сентября один из пяти уже отправился в депо №1 и скоро выйдет для обкатки на троллейбусные маршруты нагорной части областного центра.

«После обкатки, начиная с ноября, электробусы будут постепенно выходить на маршруты», - добавил глава региона.

Как сообщалось ранее, электробусы в Нижнем Новгороде начнут работать в I квартале 2024 года.

К приему транспорта было подготовлено депо №1, где смонтированы зарядные станций.

Напомним, в нагорной части Нижнего Новгорода будут работать 60 электробусов. В первую очередь они будут запущены в ЖК "Цветы" и "Новая Кузнечиха".

На данный момент заключены контракты на поставку 113 электробусов и зарядных станций к ним.