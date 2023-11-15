Госэкспертиза одобрила проект станции снеготаяния в Московском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госэкспертиза одобрила проект станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, положительное заключение было выдано 28 ноября.

Застройщиком и разработчиком проекта выступает ИП Коцепуд Анатолий Степанович.

Напомним, станция снеготаяния на земельном участке 29Б площадью 10 тысяч кв. м по улице Коминтерна будет построена по концессии.

Концессионное соглашение будет действовать до 2043 года. За это время администрации Нижнего Новгороде от концессионера будет перечислено почти 2,3 млрд рублей. Мощность станция снеготаяния составит 10 тысяч кубометров в сутки

На участке будут построены административно-бытовое здание, трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, снегодробильное устройство, насосная станция для перекачки стоков, подземные сооружения, ограждение и оборудование для определения объемов поступивших масс.

Ранее сообщалось, что станция снеготаяния в Советском районе будет реконструирована по концессии.