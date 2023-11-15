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Общество

Андрей Саносян представил опыт Нижегородской области по подготовке кадров на III Конгрессе молодых ученых

29 ноября 2023 11:06  [107] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал о региональном опыте подготовки школьников к работе на предприятиях в ходе сессии "Развитие человеческого капитала со школьной скамьи" на III Конгрессе молодых ученых, который проходит с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" в рамках Десятилетия науки и технологий и национального проекта "Наука и университеты". Официальным партнером конгресса выступает Нижегородский НОЦ.

В обсуждении приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, главы нескольких регионов и ректоры вузов. Модератором выступила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.

"Подготовка хорошего инженера в университете начинается еще с младшей школы, с хорошей профориентации и качественного образования по предметам, которые помогают формировать пространственное мышление, а это математика, физика, химия и биология. Сейчас в эту работу особенно активно включились ведущие вузы нашей страны", - отметил во время своего выступления Валерий Фальков.

Андрей Саносян рассказал, что Нижегородская область как один из регионов-промышленных лидеров испытывает серьезную потребность в кадрах.

"За минувшие три года диалог с промышленными предприятиями региона изменил вектор. Все сейчас понимают, что кадры надо готовить со школьной скамьи. Поэтому основную ставку мы делаем на создание профильных классов. Сейчас их в регионе более 600 по различным направлениям, к примеру, АПК, ИТ, инженерия. В профильных классах у нас обучается 9 тысяч человек, и мы ставим перед собой задачу увеличить это число до 12 тысяч. Инженерно-технологическому направлению уделяем особое внимание. Его координатором выступает нижегородский политех. В 2022 году мы создали девять классов со специализацией "судостроение" и один класс – "авиастроение". В этом году создаем еще пять классов по авиастроению. У каждого класса есть свой индустриальный партнер", - рассказал Андрей Саносян.

По его словам, регион участвует в различных федеральных проектах. "К примеру, в рамках "Профессионалитета" уже создано десять образовательно-производственных кластеров, ведется работа над созданием технопарка среднего профессионального образования. Кроме того, активно строим ИТ-кампус "НЕЙМАРК" мирового уровня. Уже сейчас проводим активную подготовительную работу, находим в школах тех ребят, которые потенциально могли бы пойти туда учиться", - добавил Андрей Саносян.   

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Теги:
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