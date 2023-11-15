Правительство Шри-Ланки объявило о выдаче бесплатных виз россиянам Общество

Фото: с сайта www.coral.ru

Власти Шри-Ланки с 27 ноября запустили программу бесплатной выдачи туристических виз для граждан России. По ним туристы смогут оставаться в стране до 30 дней. Программа будет действовать до 31 марта 2024 года

Вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал в интервью телеканалу "360", что бесплатные визы ввели не только для увеличения потока туристов, но и для удешевления отдыха.

При этом авиакомпании организовали новые рейсы на этом направлении как из российской столицы, так и из регионов.

"Это делает более доступным данное направление, и Шри-Ланка входит если не в пятёрку, то в десятку направлений, так что будут туда потоки генерироваться", — отметил эксперт.

По словам вице-президента РСТ, Шри-Ланка может предложить путешественникам не только пляжный отдых, но и богатую культурную программу, ведь эта страна славится как своими историческими памятниками, так и природными достопримечательностями.

Напомним, правительство островного государства ведёт борьбу с последствиями кризиса 2022 года и поставило цель достичь отметки в 5 млн туристов в год.

В октябре в правительство Шри-Ланки был внесён проект об отмене сбора для граждан пяти государств: России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. В итоговой версии документа в список также вошли Малайзия и Япония.

Как ранее отметила председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства при Торгово-промышленной палате Нижегородской области Татьяна Смайл, одним из препятствий для путешествия в Шри-Ланку у нижегородских туристов остаётся отсутствие прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и этим островным государством.