Встречи школьников с представителями религий организовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На площадке Дома Народного единства прошли встречи старшеклассников с представителями традиционных для Нижнего Новгорода религий. Данное мероприятие было организовано в рамках работы Межконфессионального консультативного совета (МКС).

Напомним, МКС действует при администрации города с 2011 года. Его цель - совершенствование системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории приволжской столицы, а также для предупреждения возникновения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

Отметим, что в Нижнем Новгороде живут в мире и добрососедстве представители 118 национальностей, и на его улицах христианские храмы соседствуют с мечетями и синагогами.

В состав совета входят представители традиционных для города конфессий – православие, ислам, иудаизм, католицизм,старообрядчество, а также учёные и эксперты. Председательствует в МКС глава администрации.

Как отметил директор департамента соцкоммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян, подобные встречи представителей конфессий со школьниками проходят с 2021 года. По его словам, дискуссионный формат встреч позволяет получить от детей обратную связь и ответить на интересующие их вопросы по религии, духовным и нравственным ценностям.

Во время живого диалога с лекторами ребята смогли узнать об основах и традициях православия, ислама, иудаизма и католической веры.

Так, например, исполнительный директор Нижегородской региональной еврейской национально-культурной автономии Сусанна Тураева рассказала, что с удовольствием ходит на такие встречи с молодым поколением.

"Я стараюсь объяснить детям, что такое иудаизм, когда евреи поселились в Нижнем Новгороде. Одним словом, рассказываю детям о том, что интересно мне, и, надеюсь, это им также интересно", - отметила она.

Настоятель Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии отец Георгий добавил: "Время школы – это время получения знаний, это хороший шанс узнать, что за верования и религии окружают нижегородцев в той среде, где они живут. Главное, что несут религиозные общины в Нижнем Новгороде – это фундаментальное добро, веру в бога".

Ранее сообщалось, что второй сезон проекта "Дни национальных культур в соседских центрах" стартовал в Нижнем Новгороде. Каждую среду до конца 2023 года на базе Соседских центров будут проходить встречи, на которых будут представлены традиции и обычаи русской, татарской, узбекской, корейской, азербайджанской, еврейской, мордовской, чувашской, таджикской, грузинской и армянской культур.