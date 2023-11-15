Операция на сердце с использованием минибура впервые прошла в нижегородской больнице №5 Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экстренная операция на артериях сердца с использованием минибура впервые прошла в Городской клинической больнице №5 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с помощью инструмента, позволяющего срезать отложения кальция в измененных стенках сосудов, был прооперирован пациент с инфарктом.

Метод ротационной атерэктомии помогает спасти жизнь пациентов в ситуации, когда использовать привычные рентгенохирургические инструменты – баллоны и стенты – становится крайне сложно или даже невозможно.

Как рассказал врач по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению ГКБ №5 Евгений Шахов, бляшка в сосуде удаляется с помощью специального бура величиной со спичечную головку, который вводится в пораженную артерию и срезает имеющееся отложение. Инструмент вращается со скоростью до 160-170 тысяч оборотов в минуту.

Пациент был выписал через две недели после операции. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что более чем в полтора раза выросло число высокотехнологичных операций для лечения инсульта в Нижегородской области.