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Общество

Новая мера поддержки IT-отрасли введена в Нижегородской области

29 ноября 2023 16:48  [117] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая мера поддержки IT-отрасли введена в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь правообладатели программного обеспечения смогут продавать свой продукт субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене и возмещать при этом недополученные доходы. Льгота составляет 50% от стоимости продукта, которые и будут возвращены разработчикам ПО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что эта мера позволит не только ускорить процесс импортозамещения ПО, но и поможет усилить экспорт нижегородского софта за пределы региона, что отвечает целям нацпроекта "Цифровая экономика".

Прием заявок от IT-специалистов стартует 29 ноября и продлится до 17:00 22 декабря на Единой платформе предоставления субсидий. С января 2024 года разработчики нижегородского ПО, прошедшие отбор, смогут приступить к продаже своего продукта по льготной цене и получить в дальнейшем компенсацию.

Как пояснил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, для участия в программе поддержки компания-разработчик должна входить в Реестр МСП и быть зарегистрированной на территории Нижегородской области, а ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Среднюю рыночную стоимость лицензии потребуется подтвердить не менее чем пятью договорами по продаже ПО субъектам МСП за последний год. Она не должна превышать 2,4 млн рублей за годовую или бессрочную лицензию и 200 тысяч рублей — за месячную. Льготная цена лицензии, в свою очередь, не может превышать 1,2 млн рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей за поддержку разработок ИИ.

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Теги:
IT Льготы
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